Corriere dello Sport: “Palermo, Verre resto in sospeso”

È ufficiale l’arrivo di Michele Avella al Palermo. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il club rosanero ha tesserato il portiere napoletano classe 1999, rimasto svincolato dopo l’ultima stagione al Brescia. In maglia lombarda ha collezionato cinque presenze in Serie B, mentre in passato ha disputato un campionato in Serie D con l’Acr Messina, ai tempi della rinascita del Palermo.

Avella ha firmato un contratto annuale e sarà subito a disposizione di Pippo Inzaghi. Dopo gli infortuni di Gomis e Bardi, il tecnico poteva contare soltanto su Joronen. Adesso, sottolinea ancora Vannini sul Corriere dello Sport, il nuovo arrivato vestirà la maglia numero 30 e ricoprirà il ruolo di vice portiere.

La squadra ha intanto proseguito la preparazione con una partitella a due porte al Barbera contro la Primavera di Del Grosso. Sul fronte difesa, resta in sospeso la situazione di Verre: se si troverà una soluzione per la sua cessione, il Palermo interverrà con un nuovo innesto per sostituire Magnani. Diversamente, come ribadito dal direttore sportivo Carlo Osti al Corriere dello Sport, l’organico resterà quello attuale.

Paolo Vannini, sulle colonne del Corriere dello Sport, evidenzia come l’arrivo di Avella rappresenti l’ennesimo rinforzo nel reparto portieri e garantisca a Inzaghi una copertura necessaria in vista delle prossime sfide.