Corriere dello Sport. “Palermo, “caso” trasferte. Istituzioni a lavoro per scongiurare nuove limitazioni”

Mentre cresce l’entusiasmo per il Palermo e il Barbera si avvicina a nuovi record di presenze, resta il nodo delle trasferte vietate. Come evidenziato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la decisione di impedire l’accesso ai residenti in Sicilia per la gara di Bolzano ha creato malumori tra i tifosi.

«Si tratta di un provvedimento che penalizza il tifoso comune – ha sottolineato Vannini sul Corriere dello Sport – senza intervenire realmente su chi, in passato, è stato protagonista di incidenti». L’auspicio è che si tratti di un caso isolato e che non diventi prassi in futuro.

Società e istituzioni stanno lavorando in sinergia per scongiurare nuove limitazioni, anche in vista della ristrutturazione del Barbera in ottica Europeo 2032. Intanto, come ricordato ancora da Vannini sul Corriere dello Sport, i rosanero possono contare su una vasta rete di sostenitori sparsi in tutta Italia, che seguono la squadra pur vivendo lontano dalla Sicilia.

Sul campo, però, arrivano solo buone notizie. Inzaghi ha già stabilito un record: il Palermo non vinceva la prima trasferta di Serie B dal 1977, quando a Rimini finì 2-1 con un’autorete e un gol di Magistrelli. «Un primato – scrive Vannini sul Corriere dello Sport – relativo solo al torneo cadetto, perché in altre categorie, dalla Serie A alla D, i rosanero erano già riusciti a partire con una vittoria esterna».