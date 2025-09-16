Corriere dello Sport: “E il “Barbera” col Bari può battere i 34.665 tifosi per Guardiola”

Il Barbera si prepara a vivere un’altra notte da record. Come evidenziato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’affluenza nelle prime due gare casalinghe del Palermo ha già mostrato numeri importanti: 30.868 spettatori con la Reggiana e 32.181 contro il Frosinone.

Adesso l’obiettivo è il tutto esaurito per la sfida di venerdì sera contro il Bari. «Il 9 agosto – ha ricordato Vannini sul Corriere dello Sport – l’amichevole di lusso con il Manchester di Guardiola portò al Barbera 34.665 spettatori». Un dato che potrebbe essere ritoccato, superando anche le 32.752 presenze registrate nel playoff contro il Venezia due anni fa sotto la nuova gestione Cfg.

Il dato ufficiale comunicato ieri pomeriggio parla già di 22.214 spettatori certi, tra abbonati e biglietti venduti, quando mancano ancora tre giorni al match. Una crescita costante che conferma il momento positivo della squadra e la spinta di un pubblico ritrovato.

Secondo quanto sottolineato ancora da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la vittoria esterna di Bolzano contro il Südtirol ha moltiplicato l’entusiasmo, trascinando anche le frange più critiche della tifoseria a ricompattarsi attorno al progetto rosanero.

Il segnale è chiaro: la città ha ritrovato fiducia, alimentata non solo dall’arrivo in panchina di Pippo Inzaghi ma anche dalla volontà della proprietà di riportare Palermo in alto. «Il Barbera – ha scritto Vannini sul Corriere dello Sport – è pronto a spingersi ancora oltre, accompagnando la rincorsa verso la Serie A».