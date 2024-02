Palermo, Traoré: «Questa piazza merita la A, voglio aiutare a realizzare il sogno»

Chaka Traorè ha parlato a “Radio Time” rilasciando le seguenti parole:

«Sono venuto qua per aiutare la squadra, mi sono messo a disposizione subito per la squadra. Speriamo di raggiungere un obiettivo importante, la piazza e la società se lo meritano, speriamo di realizzare il sogno. Sono un giocatore che mi metto a disposizione della squadra e faccio ciò che mi chiede il mister facendo il massimo in campo. Sono stato al Milan e ho imparato molto. Sono felice di essermi allenato con campioni come Leao e Giroud. Sono orgoglioso di questa cosa».