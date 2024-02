Palermo, Traorè: «Contento di far parte di questa squadra, darò il massimo»

Chaka Traorè ha parlato a “Radio Time” rilasciando le seguenti parole:

«Mio valore? Io su queste cose non ci penso, cerco di dare il massimo in campo, il resto se ne occupano gli agenti e gli uomini di mercato, sono loro che gestiscono queste cose. Io penso a giocare. Quando è saltato fuori il nome del Palermo sono andato subito su Youtube a vedere video dei tempi d’oro della squadra come Cavani, Pastore. Molto contento di far parte di questa squadra. Io sono subito a disposizione del mister. Cerco di dare il massimo per giocare. Con pazienza e lavoro ascolterò i consigli del mister».