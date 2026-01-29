Corriere dello Sport: “Il Palermo offre 6 milioni per Tramoni. E c’è Johnsen”

PALERMO –

L’affare Matteo Tramoni entra nella sua fase decisiva e si deciderà in volata. Con Palermo e Pisa concentrati sulle rispettive gare di campionato, tra domani e sabato si consumerà una breve finestra di attesa che potrebbe risultare determinante. Il direttore sportivo Carlo Osti aspetta una risposta dopo aver formalizzato un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo che sfiora cifre record per la Serie B, come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport.

Il Palermo è arrivato a 6 milioni di euro, superando l’investimento fatto un anno fa per Pohjanpalo (5,5 milioni dal Venezia). Una proposta che i rosanero non intendono ritoccare ulteriormente, anche perché l’operazione è già andata oltre il budget iniziale e attende il via libera definitivo anche da Manchester. Il Pisa è combattuto: l’area tecnica considera Tramoni essenziale nella corsa salvezza, nonostante i nuovi innesti offensivi, ma la società valuta con attenzione l’opportunità di monetizzare una cifra così importante, secondo l’analisi di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport.

Il trequartista francese, che conosce bene la stima di Inzaghi – fu il miglior cannoniere della scorsa stagione con 13 gol – prova a restare concentrato sul campo, ma non nasconde una disponibilità al trasferimento, attratto da un ingaggio superiore a quello attuale. Una variabile che pesa nella trattativa, anche se la decisione finale resta nelle mani del club toscano, scrive ancora Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport.

Il Palermo, però, non vuole farsi trovare impreparato. L’alternativa principale resta Dennis Johnsen (27), ma anche in questo caso servirà pazienza. La Cremonese, attesa domenica dall’impegno contro l’Inter, deve prima fare le proprie valutazioni sul reparto offensivo prima di aprire alla cessione. Con il norvegese, però, i rosanero sono pronti a chiudere immediatamente qualora saltasse la lunga e complessa trattativa per il numero 10 del Pisa, riporta Paolo Vannini del Corriere dello Sport.

L’operazione Johnsen prevederebbe un investimento complessivo da circa 4 milioni di euro, comprensivo dell’ingaggio, con acquisto a titolo definitivo e contratto triennale. Più defilata, invece, la pista che porta a Dany Mota del Monza, club diretto concorrente del Palermo. I rosanero possono inserire in lista un solo nuovo giocatore over: per liberare un secondo slot sarà necessaria una cessione, con Diakitè in uscita. Quanto a Corona, Inzaghi vorrebbe trattenerlo, ma le ultime ore di mercato – come spesso accade – possono rimescolare ogni scenario.