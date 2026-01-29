Corriere dello Sport: “Serie B, mercato alla battute finali. Tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Dopo una prima fase dedicata alle uscite, il Catanzaro accelera sul mercato in entrata e apre ufficialmente il capitolo rinforzi. Come riportato da Antonio Guido, Beniamino Pescatore e Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, ieri mattina è arrivato in città Gonçalo Esteves (21), esterno difensivo destro – adattabile anche a sinistra – di proprietà dell’Udinese e reduce dall’esperienza all’Alverca.

Il direttore sportivo Ciro Polito, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport a firma di Guido, Pescatore e Talarico, ha chiuso l’operazione a titolo definitivo con contratto triennale, superando la concorrenza della Sampdoria. L’Udinese si è garantita una percentuale sulla futura rivendita. Dopo le visite mediche, Esteves ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni.

Sempre in casa Catanzaro è alle battute finali la complessa operazione che coinvolge Alphadjo Cissé (19): il trequartista, ceduto in prestito secco dal Verona ai giallorossi, è destinato al PSV Eindhoven. Resta da definire l’indennizzo economico per il club calabrese, ma l’intesa potrebbe arrivare già oggi, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport di Antonio Guido, Beniamino Pescatore e Carlo Talarico.

Polito è inoltre alla ricerca di un attaccante: un eventuale innesto offensivo aprirebbe la strada alla cessione di Luca Pandolfi (27) all’Empoli. In attacco, Nicholas Bonfanti (23), in prestito dal Pisa al Mantova, è il riferimento per Aquilani.

Capitolo Avellino: i biancoverdi sono a un passo da Giuseppe Ambrosino (22) del Napoli e seguono con attenzione Joseph Liteta (19) del Cagliari per il centrocampo. Dopo lo stop immediato del neoacquisto Armando Izzo (33), il club irpino valuta l’affondo per Pedro Felipe (21) della Juventus, che ha già dato il suo sì al trasferimento, come riportato dal Corriere dello Sport.

Il Bari lavora su Kevin Piscopo (27), trequartista della Juve Stabia: l’operazione in prestito con obbligo di riscatto sembrava chiusa, ma in serata si è registrata una frenata. Nell’affare potrebbe rientrare Sheriff Kassama (21), destinato ai campani.

Proprio la Juve Stabia ha ceduto Marco Ruggero (25) allo Spezia a titolo definitivo. I liguri salutano Wiśniewski (27), venduto al Widzew Lodz per 3 milioni, e si rinforzano con Giovanni Bonfanti (23) dal Pisa. In attacco lo Spezia punta su Leonardo Bellini (24) della Pianese, con Cedric Gondo (29) della Reggiana come alternativa.

La Reggiana ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Pietro Pinelli (19), perno della Primavera Lazio, e del laterale mancino Adam Sosna (19) della Juventus. Alessio Cragno (31) riparte dal Sudtirol, mentre il Venezia ha blindato fino al 2030 Matteo Dagasso (21) dal Pescara e si appresta a far firmare Lion Lauberbach (27) dal Malines.

La Sampdoria ha chiuso per Alessandro Di Pardo (26) dal Cagliari e rinnovato Francesco Conti (21) fino al 2030. Continua invece la telenovela Alberto Cerri (29) al Cesena: la proprietà americana non ha ancora dato il via libera. Dagli Stati Uniti, intanto, è arrivata un’offerta dei Philadelphia Union per Jalen Blesa (25): richiesta di 2 milioni, con distanza di circa 700 mila euro tra domanda e offerta.

Chiudono il quadro le altre operazioni segnalate dal Corriere dello Sport di Antonio Guido, Beniamino Pescatore e Carlo Talarico: il Cagliari sonda Jonathan Klinsmann (28), Simone Romagnoli (35) torna all’Empoli dalla Samp, Franco Carboni (22) passa al Parma e Leonardo Capezzi (30) lascia la Carrarese per il Sorrento.

Un intreccio continuo di trattative che conferma un mercato in pieno fermento, fotografato nel dettaglio dal Corriere dello Sport.

