Corriere dello Sport: “Anche Raterink da Pisacane. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Il Cagliari insiste sulla linea giovane e guarda al futuro con decisione. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club rossoblù ha praticamente prenotato Othniël Raterink (19), terzino destro del De Graafschap Doetinchem, per una cifra vicina al milione di euro. Restano da sistemare soltanto gli ultimi dettagli burocratici, ma l’operazione è ormai impostata.

Raterink, protagonista nella seconda divisione olandese con 3 gol e 4 assist, è considerato in patria un profilo simile a Denzel Dumfries. Secondo il Corriere dello Sport, a firma di Eleonora Trotta, il laterale è il prescelto per raccogliere l’eredità di Marco Palestra (20), destinato a rientrare all’Atalanta a giugno prima di una cessione valutata attorno ai 40 milioni di euro.

Capitolo intrecci di mercato: resta congelato lo scambio Patrick Cutrone (28) – Zito Luvumbo (23). L’attaccante, attualmente in prestito al Parma, appare infatti più vicino al Monza, come evidenzia ancora il Corriere dello Sport di Eleonora Trotta.

Sul fronte Lecce, è stato invece raggiunto l’accordo con il Nantes per la cessione di Kaba (24): prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Sempre secondo Trotta sul Corriere dello Sport, Youssef Maleh (27) è ormai a un passo dalla Cremonese di Davide Nicola, che attende anche Luca Marianucci (21) dal Napoli nei prossimi giorni.

Situazione definita anche in casa Genoa: il centrocampista Alexsandro Amorim (20), proveniente dall’Alverca, ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto. Ai portoghesi andranno 8 milioni più 2 di bonus, come riportato dal Corriere dello Sport di Eleonora Trotta.

Il Como ha invece acquistato Andrés Cuenca (18), che verrà girato in prestito allo Sporting Gijón prima del trasferimento definitivo in Italia. Al Barcellona spetterà un indennizzo di 500 mila euro.

In casa Sassuolo, tutto pronto per accogliere M’Bala Nzola (29), scelto per sostituire Walid Cheddira, passato al Lecce. L’attaccante di proprietà della Fiorentina, reduce dal prestito al Pisa, svolgerà oggi le visite mediche prima della firma, come conferma il Corriere dello Sport firmato Eleonora Trotta.

Triplo colpo del Parma, assoluto protagonista di questa fase di mercato. I ducali hanno chiuso per Nesta Elphege (25) dal Grenoble e, nella giornata di ieri, hanno fatto firmare Hans Nicolussi Caviglia (25) e Franco Carboni (22). Il centrocampista arriva in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza, mentre per il terzino è prevista un’opzione di acquisto.

Resta invece incerto il futuro di Marash Kumbulla (25): sul difensore ci sono Udinese, Torino ed Espanyol, ma i friulani non hanno ancora accelerato e il club granata potrebbe tentare l’affondo.

Chiusura dedicata ad altre operazioni segnalate dal Corriere dello Sport di Eleonora Trotta: ufficiale la cessione di Brenner (26) al Vasco da Gama, mentre Saba Goglichidze (21) è seguito dal Watford. Infine, Alphadjo Cissé (19), reduce dal prestito al Catanzaro, lascia il Verona per il PSV Eindhoven, che garantisce all’Hellas circa 8 milioni di euro. Il club gialloblù resta interessato a Pedro Felipe (28), per il quale però il Sassuolo ha già preparato una proposta.

Un mercato in costante movimento, fotografato nel dettaglio dal Corriere dello Sport.