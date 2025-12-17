Augello: «Ripreso il treno di testa, non va più lasciato»

Una svolta netta, profonda, costruita passo dopo passo. Il tris del Palermo non è frutto del caso, ma della crescita collettiva di una squadra che ha saputo ritrovarsi nei momenti di difficoltà. Come racconta Roberto Parisi sul Giornale di Sicilia, il contributo dei giocatori più esperti arrivati in estate è stato determinante per ricostruire l’anima di un gruppo che ora viaggia con maggiore consapevolezza.

Tra questi c’è Tommaso Augello, tornato a fare la differenza sulla corsia mancina dopo alcune prestazioni sottotono. L’esterno sinistro ha raccontato il momento positivo in un’intervista esclusiva a Rgs, ripresa da Roberto Parisi sul Giornale di Sicilia: «Siamo contenti dell’ultimo periodo. Ci siamo rimessi in carreggiata per inseguire il nostro obiettivo».

Il cambio di passo è iniziato lontano dal risultato pieno, ma non dalle sensazioni. «La partita con l’Entella ci ha dato fiducia, anche se non abbiamo vinto – spiega Augello –. Abbiamo iniziato a giocare un po’ di più dal basso e questo ci ha dato morale ed entusiasmo. Dalla gara successiva con la Carrarese abbiamo espresso un buon calcio. Da lì abbiamo cambiato il modo di interpretare le partite. Il gruppo è sano».

Secondo quanto sottolinea ancora Roberto Parisi sul Giornale di Sicilia, l’esperienza e la personalità di profili come Augello sono state decisive per superare il momento complicato e costruire il filotto di quattro risultati utili consecutivi, impreziosito da tre vittorie di fila. Un messaggio che Inzaghi aveva lanciato con chiarezza già a Chiavari, affidando la fascia di capitano a Bani, e ribadito nel post gara: i nuovi devono assumersi maggiori responsabilità.

La risposta è arrivata dal campo. «In estate sono arrivati calciatori esperti, come me – aggiunge Augello –. Siamo qui per dare una mano. Un po’ tutti abbiamo alzato il livello nelle ultime partite». La classifica si è accorciata e il Palermo ha rimesso il naso nelle zone alte: «Dobbiamo restare attaccati al treno di testa fino alla primavera. Mancano ancora tante partite e ci sono diverse squadre forti».

Tra queste, una ha colpito particolarmente l’esterno rosanero: «Mi ha impressionato il Venezia: ha un grande organico e gioca bene», osserva Augello, come riportato da Roberto Parisi sul Giornale di Sicilia. Il numero 3 è consapevole del proprio peso nello scacchiere rosanero: «Posso fare di più. Nel girone di ritorno migliorerò».

Spazio anche ai dettagli tattici, come le rimesse laterali: «Inzaghi lavora molto su questi aspetti. Le stiamo interpretando bene e possono fruttarci tanti gol». Infine lo sguardo va già alla prossima trasferta: «L’Avellino è una squadra rognosa. Giocheremo sul sintetico, sarà una partita complicata. Ma metteremo in campo l’entusiasmo e la determinazione dell’ultimo periodo».