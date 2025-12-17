Palermo, Pierozzi migliora: cauto ottimismo verso Avellino
Il Palermo monitora con attenzione le condizioni di Pierozzi in vista della trasferta di Avellino. Come riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, filtra un cauto ottimismo per l’esterno destro rosanero, sostituito all’intervallo della gara con la Sampdoria a causa di un fastidio muscolare.
Il numero 27 resta in dubbio, ma i margini per un recupero ci sono. Secondo quanto riportato ancora da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, molto dipenderà dalle sensazioni dei prossimi giorni: non è esclusa una convocazione, anche se un eventuale utilizzo dall’inizio resta da valutare con prudenza.
In caso di forfait o di una partenza dalla panchina, il ballottaggio per la corsia destra vedrebbe protagonisti Diakité e Gyasi, entrambi pronti a contendersi una maglia da titolare. Da monitorare anche la situazione di Vasic, costretto a saltare l’ultima sfida con i blucerchiati per il riacutizzarsi di un dolore alla spalla sinistra, come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.
Intanto ieri mattina, a Torretta, seduta di allenamento focalizzata su possesso palla e tattica difensiva, aspetti finiti sotto la lente dello staff tecnico. Inzaghi lavora sui dettagli in vista di una trasferta insidiosa, mentre in avanti scalpita Pohjanpalo. L’attaccante, reduce dal premio di calciatore del mese AIC di novembre, proverà a trovare la via del gol per la terza trasferta consecutiva, come evidenziato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.
Spazio anche al fuori campo: attraverso i propri canali social, il Palermo ha celebrato la giornata da tedoforo vissuta lunedì da Inzaghi, protagonista di un momento simbolico in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. «Un momento speciale non solo per mister Inzaghi ma per tutta la città. Un orgoglio per tutti», il messaggio condiviso dal club.