Corriere dello Sport: “Arriva il Palermo, Avellino s’infiamma. Al Partenio in 10 mila”

Il regalo di Natale l’Avellino vorrebbe scartarlo sabato sera, insieme ai suoi tifosi, andando sotto la curva del “Partenio” per celebrare un’altra impresa. Come racconta Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, l’arrivo del Palermo ha acceso l’entusiasmo del popolo biancoverde: saranno in diecimila sugli spalti, compresi molti irpini rientrati in città per le festività.

La sconfitta di Catanzaro non ha lasciato strascichi in un ambiente consapevole delle difficoltà del percorso salvezza, ma anche della capacità della squadra di esprimere carattere e determinazione. Del resto, sottolinea Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, l’Avellino tende a esaltarsi contro le grandi: lo sa bene il Monza, travolto al “Partenio” prima di iniziare la sua risalita verso i vertici della classifica.

I segnali recenti sono incoraggianti. Pareggio a Modena (1-1), altro 1-1 interno contro il lanciatissimo Venezia e una difesa che, pur restando la seconda più battuta del campionato con 27 gol subiti, ha incassato appena due reti nelle ultime tre gare. Un dato evidenziato ancora da Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, che certifica i progressi del reparto arretrato.

Alla vigilia del match con il Palermo, Biancolino predica prudenza: «Non sarà semplice. Affrontiamo una squadra forte, composta da calciatori di categoria superiore. Noi sappiamo di aver bisogno di punti per il nostro obiettivo». Parole che, come riporta Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, raccontano bene lo spirito di un Avellino pronto a lottare contro chiunque.

Resta però il nodo gol. L’Avellino fatica a trovare un attaccante di riferimento: 18 le reti segnate finora, con Biasci miglior marcatore a quota quattro e Simic, difensore, a tre. Il resto del bottino è distribuito tra molti interpreti, segno di una squadra corale ma priva di un vero bomber. In attesa che Tutino, Patierno e D’Andrea sblocchino il proprio conto personale, l’attenzione sarà rivolta soprattutto alla fase difensiva e alla capacità di sfruttare le occasioni.

«Bisogna essere sempre attenti e pronti a capitalizzare le occasioni. In Serie B bastano un paio di risultati per cambiare tutto», avverte Biancolino. L’Avellino è a metà classifica, ma contro il Palermo vuole tornare a far parlare di sé e alimentare un’ambizione che va oltre la semplice salvezza.