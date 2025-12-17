Giornale di Sicilia: “ll poker e il sintetico, doppio tabù per il Palermo”

Accontentarsi non è un’opzione. Dopo aver superato anche la Sampdoria, il Palermo vuole continuare la propria scalata verso il vertice e guarda con ambizione alla trasferta di Avellino. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Inzaghi va a caccia di un’altra affermazione esterna dopo quella di Empoli: uscire dal Partenio con i tre punti significherebbe centrare un traguardo mai raggiunto nell’era City Football Group, ovvero quattro vittorie consecutive.

La sfida in Irpinia arriva dopo i successi in serie contro Carrarese, Empoli e Sampdoria, con un bilancio netto di nove gol segnati e uno soltanto subito. Numeri che certificano il momento positivo dei rosanero, anche se, come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’Avellino resta un avversario insidioso soprattutto davanti al proprio pubblico: i biancoverdi hanno battuto il Monza e fermato sul pari il Venezia nelle recenti gare casalinghe.

Per tornare in Sicilia con un risultato positivo, il Palermo dovrà riproporre le stesse energie viste negli ultimi 270 minuti ed evitare cali di tensione, come quello registrato nell’ultima mezz’ora contro la Sampdoria, quando i blucerchiati hanno guadagnato campo senza però impensierire Joronen. Un aspetto su cui Inzaghi ha richiamato l’attenzione del gruppo, come evidenziato ancora da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.

I numeri raccontano anche un tabù da sfatare. Da quando è tornato in Serie B, il Palermo ha vinto tre partite di fila in quattro occasioni, tutte con Corini in panchina, ma non è mai riuscito a servire il poker. A fermare i rosanero, di volta in volta, sono stati Genoa, Cosenza, Spezia e Cremonese. Dopo un anno senza tris sotto la gestione Dionisi, Inzaghi ha già spezzato la “maledizione” contro la Sampdoria e ora punta a infrangerne un’altra, come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.

Il dato diventa ancora più significativo se si allarga lo sguardo alla storia recente: in Serie B il Palermo non centra quattro vittorie consecutive addirittura dal 2014, quando arrivarono sei successi di fila tra marzo e maggio, compreso un 2-0 proprio contro l’Avellino al Barbera, preludio al ritorno in Serie A. In assoluto, invece, l’ultima striscia di quattro vittorie consecutive risale al 2022, tra semifinali e finali playoff vinte contro Feralpisalò e Padova.

C’è poi un ulteriore elemento da considerare: al Partenio Inzaghi cerca anche la prima vittoria stagionale su un campo in erba sintetica al 100%. Finora il Palermo non ci è riuscito né a Castellammare contro la Juve Stabia né a Chiavari contro l’Entella. L’ultimo successo su una superficie “diversa” risale al settembre 2024, ancora al Menti, con Dionisi in panchina. Un dettaglio non secondario, come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, in una partita che può segnare un altro passaggio chiave nella corsa dei rosanero.