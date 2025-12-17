Giornale di Sicilia: “Avellino-Palermo, attenzione a Tutino: già due gol da ex. Insigne ko”

Sarà una partita carica di significati, ma priva di uno dei protagonisti più attesi. La sfida tra Avellino e Palermo, in programma sabato, non vedrà in campo Insigne, fermato da un problema fisico. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il fantasista napoletano aspettava questa gara sin dall’estate, quando aveva lasciato Palermo per trasferirsi in Irpinia.

L’assenza pesa soprattutto sul piano emotivo. Insigne avrebbe voluto affrontare la sua ex squadra e trascinare l’Avellino verso una classifica più tranquilla. Fin qui il suo rendimento non è stato quello sperato: un solo gol in undici presenze, numeri lontani dalle aspettative, anche se – sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia – il tempo per rifarsi non manca.

Diversa la situazione di un altro ex rosanero, pronto invece a scendere in campo con il dente avvelenato. Si tratta di Tutino, attaccante dell’Avellino, anche lui napoletano e già capace in passato di fare male al Palermo. Come ricorda ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, sono due le reti segnate finora da Tutino contro i rosanero: un rigore con la maglia del Cosenza che valse l’1-1 e il gol che sbloccò un Palermo-Sampdoria terminato con lo stesso risultato.

Sabato Tutino ci sarà e proverà a ripetersi, cercando di rallentare la corsa del Palermo. Tra gli ex figura anche Marson, portiere di riserva dell’Avellino, destinato però alla panchina salvo sorprese dell’ultima ora. L’elenco si chiude con un nome che evoca ricordi amari in casa rosanero: D’Angelo, palermitano, autore di tre gol in sei sfide contro il Palermo, compresa la rete che nel 2021 eliminò i rosa dai play-off di Serie C. Tuttavia, come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il centrocampista è fuori rosa e non sarà della partita.

Avellino-Palermo sarà dunque anche una sfida di ex, tra assenze pesanti e presenze scomode, in un intreccio di storie che rende il confronto ancora più carico di significati.