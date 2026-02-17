Palermo-Südtirol, già oltre 20mila presenze a martedì: il Barbera si scalda
PALERMO – Il Barbera si prepara a un’altra grande cornice di pubblico. A quattro giorni dalla sfida contro il Südtirol, in programma sabato alle 15, il Palermo ha comunicato che sono già state superate le 20mila presenze.
«È martedì e siamo già a più di 20K. Tenetevi pronti…», si legge nel messaggio pubblicato sui canali ufficiali del club rosanero, accompagnato dall’immagine dello stadio illuminato al tramonto.
Un dato che conferma l’entusiasmo crescente attorno alla squadra di Filippo Inzaghi, reduce dal successo contro l’Entella e in piena corsa nelle zone alte della classifica. Con ancora diversi giorni a disposizione per l’acquisto dei tagliandi, è prevedibile che il numero degli spettatori possa salire ulteriormente.
Il Palermo punta sulla spinta del proprio pubblico per dare continuità ai risultati e proseguire la marcia in campionato. Sabato il Barbera sarà ancora una volta un fattore.