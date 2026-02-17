Di Marzio: “Avellino, accordo verbale con Davide Ballardini”

L’Avellino ha raggiunto un accordo verbale con Davide Ballardini per affidargli la panchina della prima squadra. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, secondo cui l’allenatore classe ’64 è pronto a ripartire dal club campano dopo l’esonero di Raffaele Biancolino.

Per Ballardini si tratterebbe di una nuova sfida in una stagione complicata per i biancoverdi, attualmente quattordicesimi in classifica con 28 punti dopo 25 giornate. L’ex tecnico, tra le altre, di Genoa e Cremonese tornerebbe così in panchina per la prima volta dalla conclusione della sua esperienza con il Sassuolo nel giugno 2024.

L’arrivo di Ballardini potrebbe riservare anche un intreccio suggestivo: il prossimo 6 aprile, infatti, l’Avellino affronterà il Palermo allo stadio Renzo Barbera. Per l’allenatore sarebbe una sfida dal sapore particolare, potendo affrontare i rosanero da ex proprio nella cornice del Barbera, in una gara che si preannuncia delicata per la corsa salvezza e gli equilibri di classifica.