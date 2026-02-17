Südtirol verso il Palermo, tegola Odogwu: lesione al menisco e stop di sei settimane
Brutte notizie per il Südtirol in vista della trasferta di Palermo. Il club altoatesino ha comunicato un aggiornamento sulle condizioni di Raphael Odogwu, che dovrà fermarsi per infortunio.
Come reso noto dallo staff medico dell’FC Südtirol, l’attaccante ha riportato una lesione meniscale al ginocchio sinistro. Per il calciatore si rende necessario un intervento chirurgico, già programmato per l’inizio della prossima settimana.
I tempi di recupero stimati parlano di un rientro in gruppo indicativamente dopo sei settimane dall’operazione. Una perdita significativa per la formazione di Castori, che dovrà fare a meno di uno dei propri riferimenti offensivi nel delicato momento della stagione.
Odogwu non sarà quindi a disposizione per la gara contro il Palermo e per le successive sfide di campionato, in un periodo cruciale per la corsa salvezza degli altoatesini.