Palermo, lavoro sulla fase difensiva: Inzaghi prepara il Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (97) allenamento campo

PALERMO – Prosegue la preparazione dei rosanero in vista della sfida casalinga contro il Südtirol. Questa mattina la squadra guidata da Filippo Inzaghi si è ritrovata al centro sportivo di Torretta per una nuova seduta di lavoro.

Secondo quanto riportato dal report ufficiale del Palermo, l’allenamento è iniziato con un lavoro di forza in palestra, utile a consolidare la condizione atletica in vista del prossimo impegno di campionato.

Successivamente il gruppo si è trasferito sul terreno di gioco per svolgere esercitazioni specifiche dedicate alla fase difensiva, con particolare attenzione ai movimenti di reparto e alle situazioni di marcatura.

Il Palermo proseguirà nei prossimi giorni la preparazione per arrivare nelle migliori condizioni alla gara contro il Südtirol, appuntamento chiave per dare continuità al momento positivo.

