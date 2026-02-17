Palermo, lavoro sulla fase difensiva: Inzaghi prepara il Südtirol
PALERMO – Prosegue la preparazione dei rosanero in vista della sfida casalinga contro il Südtirol. Questa mattina la squadra guidata da Filippo Inzaghi si è ritrovata al centro sportivo di Torretta per una nuova seduta di lavoro.
Secondo quanto riportato dal report ufficiale del Palermo, l’allenamento è iniziato con un lavoro di forza in palestra, utile a consolidare la condizione atletica in vista del prossimo impegno di campionato.
Successivamente il gruppo si è trasferito sul terreno di gioco per svolgere esercitazioni specifiche dedicate alla fase difensiva, con particolare attenzione ai movimenti di reparto e alle situazioni di marcatura.
Il Palermo proseguirà nei prossimi giorni la preparazione per arrivare nelle migliori condizioni alla gara contro il Südtirol, appuntamento chiave per dare continuità al momento positivo.