Palermo, entusiasmo allo store: i tifosi vogliono Palumbo titolare

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2025

Un entusiasmo crescente accompagna il cammino del Palermo, come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo. Ieri pomeriggio lo store ufficiale del “Renzo Barbera” è stato preso d’assalto da circa 250 tifosi, accorsi per salutare i nuovi acquisti Bani e Palumbo. Lunghe file già dalle prime ore hanno anticipato l’evento fissato per le 15, trasformandolo in un vero bagno di folla.

Come sottolinea ancora Geraci su Repubblica Palermo, i due calciatori hanno firmato autografi su cartoline, palloni e maglie, posando per foto con i presenti, soprattutto con i più piccoli, entusiasti di poter incontrare da vicino i loro beniamini.

L’avvio di stagione, con la vittoria contro la Reggiana e il pareggio col Frosinone, non ha scalfito l’entusiasmo della piazza. Al contrario – evidenzia Alessandro Geraci sulle colonne di Repubblica Palermo – la fiducia resta altissima, come conferma il tifoso Vincenzo Scafidi: «Sarà l’anno buono. Con Inzaghi al timone la società ha fatto la scelta giusta, è un condottiero e saprà dare la sua impronta vincente».

Non è mancata la voce di Alessandro Cafeo, intervistato da Geraci per Repubblica Palermo, che ha puntato i riflettori in particolare su Palumbo: «Vorrei vederlo di più in campo, so che deve trovare il 100% della forma ma lo stiamo aspettando tutti».

La conclusione, tra cori e applausi, è stata quella che unisce il popolo rosanero: «Forza Palermo».

Ultimissime

Palermo, entusiasmo allo store: i tifosi vogliono Palumbo titolare

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2025

Repubblica: “Palermo, il rebus offensivo: Brunori e Pohjanpalo insieme per sbloccare l’attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2025

Gyasi al Corriere dello Sport: «Palermo è la mia casa. Con Inzaghi e i tifosi possiamo sognare»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2025

Athletic Palermo, Perinetti: «In Serie D serviranno umiltà e spavalderia»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2025

Giornale di Sicilia: “Palermo, Gomes sgomita. Vuole riprendersi il posto”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2025