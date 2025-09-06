Palermo, entusiasmo allo store: i tifosi vogliono Palumbo titolare

Un entusiasmo crescente accompagna il cammino del Palermo, come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo. Ieri pomeriggio lo store ufficiale del “Renzo Barbera” è stato preso d’assalto da circa 250 tifosi, accorsi per salutare i nuovi acquisti Bani e Palumbo. Lunghe file già dalle prime ore hanno anticipato l’evento fissato per le 15, trasformandolo in un vero bagno di folla.

Come sottolinea ancora Geraci su Repubblica Palermo, i due calciatori hanno firmato autografi su cartoline, palloni e maglie, posando per foto con i presenti, soprattutto con i più piccoli, entusiasti di poter incontrare da vicino i loro beniamini.

L’avvio di stagione, con la vittoria contro la Reggiana e il pareggio col Frosinone, non ha scalfito l’entusiasmo della piazza. Al contrario – evidenzia Alessandro Geraci sulle colonne di Repubblica Palermo – la fiducia resta altissima, come conferma il tifoso Vincenzo Scafidi: «Sarà l’anno buono. Con Inzaghi al timone la società ha fatto la scelta giusta, è un condottiero e saprà dare la sua impronta vincente».

Non è mancata la voce di Alessandro Cafeo, intervistato da Geraci per Repubblica Palermo, che ha puntato i riflettori in particolare su Palumbo: «Vorrei vederlo di più in campo, so che deve trovare il 100% della forma ma lo stiamo aspettando tutti».

La conclusione, tra cori e applausi, è stata quella che unisce il popolo rosanero: «Forza Palermo».