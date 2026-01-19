Corriere dello Sport: “Palermo-Spezia, le pagelle: Segre e Ranocchia i migliori”

Gennaio 19, 2026

Il Palermo supera lo Spezia e consolida il proprio momento positivo anche nelle valutazioni individuali. Di seguito le pagelle ufficiali di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, riportate in forma fedele e senza commenti, come pubblicate dal Corriere dello Sport a firma Paolo Vannini. I voti certificano una prestazione solida dei rosa, con diverse prove sopra la sufficienza, come emerge dalle pagelle di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, riferimento puntuale del match del Barbera.

PALERMO (3-4-2-1)
Joronen 6,5
Bereszynski 6,5 (13′ st Peda 6)
Bani 7
Veroli 6 (1′ st Ceccaroni 6)
Pierozzi 6,5
Segre 7
Ranocchia 7
Augello 7
Palumbo 6,5 (32′ st Gomes 6,5)
Gyasi 5,5 (1′ st Le Douaron 6,5)
Pohjanpalo 6 (39′ st Corona sv)

A disp.: Gomis, Di Bartolo, Vasic, Giovane, Blin.
All.: F. Inzaghi 6 (squalificato, in panchina M. D’Angelo).

SPEZIA (3-5-2)
Radunovic 6
Mateju 5,5
Wisniewski 6
Beruatto 6
Sernicola 5,5 (23′ st Aurelio 5,5)
Comotto 6 (16′ st Romano 5,5)
Cassata 6
Valoti 5,5 (16′ st Verde 6,5)
Adamo 6 (39′ st Candela sv)
Di Serio 5,5 (16′ st Artistico 6)
Soleri 5

A disp.: Mascardi, Loria, Jack, Nagy, Vignali, Kouda, Vlahovic.
All.: Donadoni 6.

ARBITRO
Massimi di Termoli 6.

