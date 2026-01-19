Palermo, vittoria che pesa. Il punto di giornata in serie B

La quinta vittoria consecutiva al Barbera contro lo Spezia avvicina il Palermo alla promozione diretta e rafforza la convinzione che la squadra di Inzaghi possa puntare alla Serie A senza passare dai playoff. È questa la fotografia tracciata da Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, che racconta come il successo sui liguri di Donadoni abbia portato i rosanero a soli quattro punti dal traguardo più ambito.

La gara si è indirizzata immediatamente sui binari giusti grazie a un gol da manuale del calcio, arrivato dopo appena 11 secondi di gioco. L’azione, sviluppata sull’asse Augello-Pierozzi-Pohjanpalo, si è conclusa con l’inserimento perfetto di Segre, puntuale e letale. Un avvio che aveva fatto immaginare ai 25 mila del Barbera una serata trionfale, come sottolinea ancora Tullio Calzone del Corriere dello Sport, ma che invece si è trasformata in una partita combattuta e sofferta fino all’ultimo.

Il Palermo ha creato, colpendo una traversa con Le Douaron e un palo con Bani, senza però riuscire a chiudere definitivamente il match. Lo Spezia è rimasto in partita e ha sfiorato il pareggio nel finale, fermato dal legno e da Joronen sull’occasione di Artistico. Un epilogo diverso rispetto alla trasferta di Mantova, dove i rosa avevano subito una beffa nel recupero sull’unico tiro in porta degli avversari. Una ferita che, come evidenzia Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, andava rimarginata subito. Missione compiuta.

Il successo contro lo Spezia certifica una qualità irrinunciabile del Palermo: la capacità di lottare e soffrire, anche contro squadre con un bottino di punti nettamente inferiore. Una dote indispensabile in un campionato che resta complesso e logorante fino alla fine. Secondo Tullio Calzone del Corriere dello Sport, Inzaghi ne è perfettamente consapevole: non a caso ha già vinto questo torneo due volte partendo proprio dal principio di realtà, senza illusioni e senza scorciatoie.

Una realtà che coinvolge tutta la Serie B, in testa e in coda. Se il Palermo guarda con fiducia alla promozione, la zona salvezza resta un terreno minato. Pescara e Bari, in particolare, vivono un momento complicato. Gli abruzzesi sono stati travolti dal Modena all’Adriatico, spegnendo i timidi segnali positivi seguiti all’arrivo di Gorgone al posto di Vivarini. Quest’ultimo, passato sulla panchina del Bari, non ha invertito la rotta: il rendimento dei Galletti è peggiorato sensibilmente. I fatti, conclude Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, non hanno lasciato alternative: dopo Caserta e Magalini, ora toccherà a Longo inseguire una salvezza tutta in salita.