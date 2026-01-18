Tuttosport: “Palermo, ora come rispondi?”

È il giorno della verità per il Palermo di Filippo Inzaghi. Al Renzo Barbera i rosanero sono attesi dalla sfida contro lo Spezia, un appuntamento che assume un peso specifico elevatissimo alla luce dei risultati maturati dalle squadre che precedono in classifica. Come sottolinea TuttoSport, la situazione impone al Palermo di non fallire l’occasione per restare agganciato al treno della promozione diretta.

La classifica parla chiaro: il Frosinone resta avanti di otto punti, il Venezia è a meno sette, mentre il Monza dista quattro lunghezze. Un margine che obbliga i siciliani a fare bottino pieno contro i liguri per provare a ridurre il distacco e rilanciare le proprie ambizioni. In questo contesto, la promozione diretta resta distante sette punti, ma una vittoria permetterebbe di tenere aperti i giochi, come evidenziato ancora da TuttoSport.

Il fischio d’inizio della gara del Barbera è fissato per le 17.15, con il Palermo che conoscerà già l’esito delle dirette concorrenti. Un fattore che aumenta ulteriormente la pressione, ma anche la consapevolezza dell’importanza della posta in palio. Per Inzaghi e i suoi, battere lo Spezia non è solo una necessità di classifica, ma un passaggio chiave per rientrare concretamente nella corsa alla Serie A, come rimarca TuttoSport.

Il quadro del turno si completa con l’altro posticipo delle 15, che vedrà il Modena impegnato sul campo del Pescara in una sfida delicata tra obiettivi opposti: salvezza e playoff. Un intreccio di risultati che potrebbe ridisegnare la parte alta e bassa della classifica e che rende ancora più cruciale la risposta del Palermo, come ribadito da TuttoSport.