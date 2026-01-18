Palermo-Spezia, Inzaghi dal Barbera su Corona: «Giocatore penalizzato, ma può darci tanto»

PALERMO – Nel post partita di Palermo-Spezia, Filippo Inzaghi dedica parole importanti anche a Giacomo Corona. In sala stampa al Renzo Barbera, il tecnico rosanero sottolinea il valore dell’attaccante, spesso costretto a partire dalla panchina.

«Corona? Giacomo è probabilmente il giocatore più penalizzato», spiega Inzaghi dopo la vittoria contro lo Spezia. «Io ho grande stima di lui, la sua sfortuna è avere davanti l’attaccante più forte del campionato».

Nonostante lo spazio ridotto, l’allenatore crede molto nelle potenzialità del giovane attaccante: «Può darci soddisfazioni. Negli ultimi minuti la sua stazza è importante e oggi gli ho fatto i complimenti perché ha fatto molto bene».

Inzaghi guarda anche al futuro del classe rosanero, legando il discorso al senso di appartenenza: «Spero rimanga con noi. È palermitano, ci tiene davvero e qualche suo gol sarebbe importante per questa squadra».