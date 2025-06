Palermo-Spezia, il pressing è su Esposito: offerta da 4 milioni, Elia escluso dai discorsi

l dialogo tra Palermo e Spezia si intensifica, soprattutto sul nome di Salvatore Esposito, regista classe 2000. Come riporta Armando Napoletano su Il Secolo XIX – La Spezia, durante un recente incontro a Padova tra dirigenti di diversi club, Carlo Osti (Palermo) e Stefano Melissano (Spezia) hanno parlato a lungo proprio del centrocampista campano, per il quale il club rosanero ha presentato un’offerta da circa 4 milioni di euro.

Una cifra concreta che testimonia il reale interesse del Palermo, anche se – come sottolinea Armando Napoletano nel suo approfondimento per Il Secolo XIX – La Spezia – lo Spezia al momento preferirebbe monetizzare l’operazione senza inserire contropartite tecniche, mentre il valore del giocatore è considerato da Transfermarkt fra gli 8 e i 10 milioni, anche se la valutazione più realistica si attesta proprio intorno ai 3,5-4 milioni, in linea con la proposta presentata dal club di viale del Fante.

Nel corso dello stesso pranzo di mercato non è invece emerso alcun segnale su Salvatore Elia: il Palermo non ha avanzato offerte o mosse formali per l’esterno, attualmente in compartecipazione tra Atalanta e Spezia, che detengono il 50% ciascuno dei diritti sulla futura rivendita.

Per quanto riguarda Aurelio, lo Spezia ha tempo fino al 18 giugno per esercitare l’opzione di riscatto dal Palermo. Come aggiunge infine Armando Napoletano su Il Secolo XIX – La Spezia, anche il Bologna si è mostrato interessato sia a Esposito che ad Aurelio, in caso di apertura del club ligure alla cessione.