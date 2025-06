Il Mattino: “Vasic-Padova, operazione possibile solo con contributo del Palermo sull’ingaggio”

Rimbalza anche da Palermo l’indiscrezione sull’interesse del Padova per Aljosa Vasic, centrocampista serbo cresciuto proprio in maglia biancoscudata. Come scrive Il Mattino di Padova, il classe 2002 è stato ceduto due anni fa al club rosanero, ma in Serie B non ha trovato continuità, e nella parte finale della scorsa stagione è stato anche oggetto di contestazioni da parte della tifoseria.

Il giocatore è deciso a cambiare aria, e – secondo quanto riportato da Il Mattino di Padova – avrebbe inserito il Padova in cima alla sua lista delle preferenze per una nuova avventura. Anche lo staff tecnico biancoscudato vedrebbe di buon occhio il suo ritorno, ma l’operazione al momento richiede una quadratura economica.

L’ingaggio pesa, si pensa a un prestito con riscatto

Il nodo principale riguarda l’ingaggio: Vasic percepisce attualmente quasi 400mila euro netti a stagione al Palermo, una cifra fuori scala per gli standard del Padova, come evidenzia ancora Il Mattino di Padova. Per questa ragione si sta ragionando su una formula di prestito con diritto di riscatto, che preveda un contributo del club siciliano sull’ingaggio almeno per il primo anno.

Il dialogo tra le due società potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, anche se molto dipenderà dalla disponibilità del Palermo a facilitare l’uscita del giocatore.