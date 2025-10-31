Palermo: si illuminano di rosa il castello di Caccamo, quello dei Ventimiglia e Torre Federico
In occasione della settimana di avvicinamento al compleanno dei 125 anni di storia del Palermo, continuano i Pink Spot, ma stavolta in una versione “special edition”.
Come si vede da un post pubblicato dal club rosanero attraverso i propri canali social, stavolta ad illuminarsi di rosa non è posto tipico della città, ma bensì il Castello di Caccamo, quello dei Ventimiglia e la Torre di Federico ad Enna. Luoghi in giro per la Sicilia che brillano per la festa del Palermo.
Questo il messaggio del club:
“ Pink Spots – Special Edition ✨
🏰 Castello di Caccamo · Torre di Federico, Enna · Ruderi del Castello dei Ventimiglia, Geraci Siculo
Tre gioielli della nostra Sicilia si tingono di rosa per celebrare i 125 anni del Palermo 😍
Un segno di unione, storia e appartenenza che illumina la nostra regione, grazie alla collaborazione delle amministrazioni locali 🤝🏻
Una luce simbolica e tutta siciliana, firmata Elettronica Tirrito, con tecnologia RGBW Made in Italy”