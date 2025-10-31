Entella, Gozzi avvisa: «Non si può andare avanti cosi, serve una B a 18 squadre»

Intervistato ai microfoni de Il Secolo XIX, il presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi si è soffermato sul sistema calcio italiano sempre meno sostenibili, proponendo campionati a 18 squadre.

«Il nostro calcio, tra Serie A e B, ha perso 5 miliardi di euro negli ultimi 5 anni – ha dichiarato -. Si può andare avanti così? No, non regge. E bisogna capire come renderlo sostenibile. C’è un calcio che va sempre più verso la dimensione europea, con 5 o 6 società italiane. Il resto appartiene a un altro mondo, che regala spettacolo a suo modo»

Gozzi ha poi aggiunto: «È evidente che vada fatto qualcosa, riflettiamoci: A e B a 18 club e C a 40, ingaggi troppo alti, settori giovanili in B e C, giovani in campo come obbligo remunerato. L’Entella nel suo piccolo è un supereroe in un calcio che ha un lato oscuro della forza. La Serie B perde 200 milioni a stagione, in media circa 10 per club»