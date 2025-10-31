Empoli, Dionisi: «Dobbiamo migliorare, sentiamo il peso delle aspettative»

EMPOLI – Alla vigilia del match tra Virtus Entella ed Empoli, in programma per domani alle ore 17:15, ha presentato il match in conferenza stampa l’allenatore dei toscano Alessio Dionisi.

«La gara che abbiamo appena giocato fa capire che dovremmo essere meno pesanti di testa, i ragazzi sentono un po’ il peso delle aspettative che giustamente ci sono sulla squadra, e la gara contro la Samp ne è stata un po’ la conseguenza» ha dichiarato.

Dionisi ha poi aggiunto: « A Chiavari servirà una gara migliore di quanto fatto con la Samp, considerando che però li non ci ha vinto nessuno. Parlare di vincere già è difficile, l’Entella in casa ci ha fatto 9 dei suoi 10 punti , subito solo 5 gol e realizzati 8, lo score è impressionante, servirà appunto essere anche liberi di testa»

Infine uno sguardo agli indisponibili: «Non avremo tutti gli attaccanti, mancherà Ceesay, forse lo recupereremo per la prossima, e non ci sarà Nasti: dobbiamo fare di necessità virtù, quando avremo tutti gli effettivi sarà più facile. Non ci saranno neppure Lovato e Hass, sono situazioni diverse tra loro, ma noi non vogliamo correre rischi con nessuno, al massimo rientreranno dopo la sosta. E mancherà anche Elia»