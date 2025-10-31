Cesena, Mignani: «A Bari serve concentrazione. Loro più riposati, ma non cerchiamo alibi»

Il Cesena si prepara alla trasferta di Bari, una delle più attese della dodicesima giornata di Serie B. Alla vigilia del match, Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa, analizzando le insidie della gara e lo stato della sua squadra.

«Ci aspetta un altro viaggio, che è sempre motivo di disagio – ha dichiarato l’allenatore bianconero, come riportato dal Corriere Romagna –. Il Bari è una squadra con giocatori di categoria: non è partita benissimo, ma nelle ultime gare in casa ha sempre vinto. A Bari c’è una tifoseria straordinaria, anche se in questo momento è più arrabbiata con la società che con la squadra. Ma questo non ci deve riguardare: noi dobbiamo isolarci da tutto ciò che c’è intorno e concentrarci solo sul campo».

«Terza gara in otto giorni, ma non sarà un alibi»

Il Cesena arriva alla sfida dopo un calendario fitto di impegni, mentre il Bari di Fabio Caserta ha beneficiato di un turno di riposo forzato:

«Non capisco perché non si sia disputata la gara in casa della Juve Stabia – ha osservato Mignani –. Avrebbero potuto giocarla a porte chiuse, invece sono rimasti fermi e avranno più energie. Per noi sarà la terza partita in otto giorni, ma non deve essere una scusa. Da calciatore ricordo che la gara più faticosa non era la terza, ma la seconda».