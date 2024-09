Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare

Questi i risultati delle gare del Settore Giovanile e Femminile rosanero che si sono disputate lo scorso weekend:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Serie C Femminile – Girone C, 3ª giornata

PALERMO WOMEN-CATANIA 0-2

PRIMAVERA

Primavera 2 – Girone B, 2ª giornata

PESCARA-PALERMO 1-1 (Di Mitri)

UNDER 17 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 4ª giornata

SALERNITANA-PALERMO 1-1 (Di Gregorio)

UNDER 16 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 2ª giornata

FROSINONE-PALERMO 1-1 (La Corte)

UNDER 15 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 2ª giornata

FROSINONE-PALERMO 0-2 (Musumeci, Scaccianoce)