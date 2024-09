Serie B: Palermo-Cesena gara con più tifosi allo stadio della 6^ giornata

La stagione di Serie BKT sta entrando nel vivo, e con essa si intensifica anche il supporto delle tifoserie, sempre più chiamate a scegliere tra la fedeltà alla propria squadra e l’incertezza dei risultati. Il sabato di cadetteria ha regalato un’importante conferma: la passione dei tifosi per il calcio rimane viva, come dimostrato dagli alti numeri di spettatori presenti sugli spalti.

Ecco la classifica delle partite con il maggior numero di spettatori nella giornata di Serie B:

Palermo-Cesena: 23.230 spettatori

Sampdoria-Südtirol: 21.440 spettatori

Frosinone-Bari: 10.947 spettatori

Reggiana-Salernitana: 10.036 spettatori

Spezia-Carrarese: 10.354 spettatori

Catanzaro-Cremonese: 9.316 spettatori

Modena-Juve Stabia: 8.828 spettatori

Mantova-Cittadella: 8.553 spettatori

Pisa-Brescia: 8.434 spettatori

Cosenza-Sassuolo: 7.992 spettatori

Questi dati evidenziano la grande partecipazione dei tifosi, in particolare in piazze storiche come Palermo e Sampdoria, capaci di richiamare un numero elevato di spettatori. La risposta del pubblico rappresenta un segnale positivo per la Serie BKT, che continua a dimostrarsi un campionato seguito e sentito in tutta Italia.