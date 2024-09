Athletic Club Palermo, tris a Castelbuono. mercoledì c’è la Coppa Italia

PALERMO, 23 SETTEMBRE 2024 – Trasferta vincente a Castelbuono per l’Athletic Club Palermo. La formazione nerorosa di Filippo Raciti ha vinto 3-0 al “Failla” contro la Supergiovane, nel match valido per la seconda giornata del campionato di Eccellenza, girone A. Una partita messa in discesa dall’Athletic nel secondo tempo con tre gol in poco più di un quarto d’ora: prima la doppietta di Lionel Spinola (cinque gol in due partite per l’attaccante argentino), poi la firma di Matera.

Una prestazione solida dei nerorosa – quest’anno sponsorizzati da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa – che nel primo tempo hanno tenuto in mano il pallino del gioco contro una Supergiovane tutta chiusa negli ultimi 40 metri. La migliore occasione nei primi 45 minuti passa dai piedi di Valença: la sua punizione viene respinta da Mammano.

Nel secondo tempo la partita diventa più aperta e l’Athletic sblocca il punteggio allo scoccare dell’ora di gioco. Mazzotta guadagna un calcio di rigore, Spinola trasforma con una conclusione precisa sotto la traversa. Un gol che mette la partita in discesa per gli uomini di Raciti che prima salvano l’unica chance della Supergiovane (bravo Giuliano a murare un tiro dal limite dell’area) e poi chiudono i conti con la doppietta di Spinola (inserimento puntuale su cross dalla sinistra di Mazzotta) e la rete di Federico Matera con un tiro dal limite dell’area.

“Non era facile trovare spazi, ma ci abbiamo provato per gran parte della partita fino al gol – ha spiegato Filippo Raciti, allenatore dell’Athletic Club Palermo – Siamo stati bravi a non accontentarci e chiudere il match. Sono contento dei ragazzi, dal debutto in Coppa Italia a oggi è stato un crescendo di condizione e idee. Ringraziamo il nostro sponsor Escort Advisor per il sostegno”.

Primo in classifica a punteggio pieno con due vittorie su due, l’Athletic sarà impegnato mercoledì nell’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza contro il San Giorgio Piana. Calcio d’inizio alle 15.30 al “Comunale – Li Cauli” di Piana degli Albanesi. “È una competizione in cui vogliamo andare avanti, ci sarà spazio per chi ha giocato di meno – ha aggiunto Filippo Raciti – Gestisco un gruppo con 25 giocatori forti, ognuno si farà trovare pronto”.

Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per dare la possibilità ai propri utenti di recensire i numeri con le loro esperienze. Grazie alle più di 700.000 recensioni raccolte dal 2014, permette agli utenti di scegliere velocemente e in sicurezza una escort corrispondente ai propri desideri, con la garanzia in più offerta dalle recensioni di altri visitatori del sito. In Italia ha 6 milioni di utenti unici mensili ed è tra i primi 40 siti più visitati in assoluto. È attivo anche in Spagna, con due milioni di utenti unici mensili, Germania e UK.