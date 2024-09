Palermo Futsal Club, al via la nuova stagione: domenica attesa per il Gesan

Si avvicina l’esordio storico del Palermo Futsal Club nel campionato di Serie C2. I rosanero, guidati dal Presidente Pazzaglia, inizieranno la stagione con una difficile trasferta ad Alcamo contro il Gesan Calcio a 5. Mister Natale Gentile ha recentemente accolto l’estremo difensore Francesco Faia dal Merlo C5 e il ritorno dell’attaccante Antonio Pisani, che ha giocato la scorsa stagione alla Ve.Co e brevemente con l’Isola C5 in Serie C1. La squadra, vincitrice del girone B di Serie D, ha ottenuto varie vittorie in amichevole, ma ha subito una sconfitta contro lo Sporting Alcamo di Serie B. La settimana è decisiva per preparare la prima partita stagionale, in programma domenica alle 16:00 ad Alcamo.

