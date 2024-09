Sarà ancora Giancarlo Abete il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, come riportato dal sito ufficiale della FIGC.

Oggi, infatti, si è votato a Roma per eleggere la propria governance per i prossimi quattro anni. Esattamente come nel 2022, la volontà della base del calcio italiano si è compattata proprio sulla figura di Abete. Già commissario straordinario dei dilettanti nei mesi prima di diventarne presidente il 21 marzo 2022.