Serie B, ecco come sarebbe la classifica considerando solo le gare fuori casa

A volte il fattore casa può diventare un peso. Tra la pressione del pubblico, la voglia di riscatto e il timore di fallire davanti ai propri tifosi, la Serie B 2024-25 sta mostrando una tendenza controcorrente: molte squadre fanno meglio in trasferta che tra le mura amiche.

Come riportato da Gazzetta.it, nell’ultimo weekend ben cinque partite su dieci sono state vinte dalle formazioni ospiti: Brescia, Frosinone, Pisa, Juve Stabia e Palermo hanno infatti espugnato i rispettivi campi avversari. Ma è analizzando la classifica delle squadre con più punti conquistati in trasferta che emergono le vere sorprese.

Su tutte, il Cittadella: quinto per rendimento esterno con 23 punti su 34 totali, ma solo quindicesimo nella classifica generale. Un dato emblematico che racconta di una squadra capace di esprimersi meglio lontano dal proprio stadio. Altra sorpresa è il Sudtirol, nono in questa speciale graduatoria con 17 punti ottenuti fuori dal “Druso”, nonostante il 14° posto complessivo.

In vetta c’è il Sassuolo, che in trasferta ha conquistato ben 31 punti, seguito da Pisa (27), Cremonese (25) e Spezia (24). Lo riporta sempre Gazzetta.it, che evidenzia come anche il Palermo (20), la Juve Stabia (19) e il Catanzaro (18) si stiano confermando solide realtà esterne.

Più staccate invece squadre come il Bari, dodicesimo per rendimento fuori casa con 16 punti sui 40 totali, o il Modena, addirittura sedicesimo con soli 13 punti lontano dal “Braglia”, nonostante il decimo posto generale.

La classifica delle squadre per punti conquistati in trasferta (aggiornata a 15-16 giornate fuori casa giocate):

Sassuolo – 31 punti

Pisa – 27

Cremonese – 25

Spezia – 24

Cittadella – 23

Palermo – 20

Juve Stabia – 19

Catanzaro – 18

Sudtirol – 17

Frosinone – 17

Brescia – 17

Bari – 16

Cesena – 15

Sampdoria – 14

Reggiana – 14

Modena – 13

Mantova – 10

Carrarese – 8

Salernitana – 8

Cosenza – 7

Chiude il gruppo il Cosenza, ultima con appena 7 punti in trasferta su 15 gare giocate. Un dato allarmante che spiega anche il motivo del suo ultimo posto nella classifica generale.

Un campionato che, anche lontano da casa, continua a sorprendere e rimescolare le gerarchie.