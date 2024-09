Il Mattino: “Out Meret. Napoli, in porta contro il Palermo confermato Caprile”

L’edizione odierna de “Il Mattino” si sofferma sulla preparazione del Napoli in vista del Palermo con le possibili scelte di Conte.

Se Alex Meret rischia di fermarsi ai box, Elia Caprile si prepara a prendere il suo posto. Il portiere titolare del Napoli oggi si sottoporrà ai test clinici per verificare l’entità dell’infortunio che lo ha costretto a uscire sabato pomeriggio allo Stadium nel big match contro la Juventus. Meret ha lasciato il campo poco dopo la mezz’ora del primo tempo a causa di un risentimento all’adduttore della coscia sinistra. Aveva avvertito un fastidio in occasione di un rilancio all’inizio del match e ha provato a continuare, ma alla fine ha chiesto l’intervento dei medici. Lo staff sanitario, coordinato dal Prof. Canonico, ha subito suggerito il cambio per evitare peggioramenti.

Meret è uscito senza apparenti gravi problemi ed è rimasto a vedere il resto della partita dalla panchina con una borsa di ghiaccio sul muscolo interessato. Solo una risonanza magnetica, effettuata 48 ore dopo l’infortunio (come da prassi), potrà chiarire se si tratta solo di un risentimento muscolare o qualcosa di più serio.

Diagnosi

Dopo la risonanza magnetica si conoscerà l’entità dell’infortunio. Il timore è che possa trattarsi di una lesione all’adduttore. In tal caso, la speranza è che si tratti di una lesione di primo grado, che comporterebbe uno stop di due settimane, massimo venti giorni. Se si trattasse di una lesione di secondo grado, i tempi di recupero sarebbero molto più lunghi, fino a un mese e mezzo. Tuttavia, questa ipotesi appare meno probabile.

Il rientro

Meret rischia di saltare almeno le prossime due partite di campionato contro Monza e Como al Maradona, oltre alla partita di Coppa Italia contro il Palermo. Il portiere friulano dovrebbe puntare a tornare in campo per la trasferta di campionato contro l’Empoli dopo la pausa per la Nations League. È un peccato per Meret, che aveva iniziato la stagione in modo brillante, risultando decisivo in due delle tre vittorie consecutive del Napoli. Il suo contratto scade a giugno, e anche su questo fronte si attendono sviluppi.

Porte girevoli

Con Meret fuori gioco, sarà Elia Caprile a difendere la porta azzurra. Il 23enne ha fatto il suo esordio sabato contro la Juventus, sostituendo Meret, e si è comportato bene. Caprile, di proprietà del Napoli, ha fatto esperienza l’anno scorso con l’Empoli. Nonostante la giovane età, ha mostrato maturità e proverà a giocarsi le sue carte a partire da giovedì sera in Coppa Italia contro il Palermo. Ha dimostrato fin dal primo giorno di ritiro con il Napoli di voler sfruttare al meglio le sue opportunità, e ora l’occasione è arrivata.