Il Mattino: “Arriva il Palermo. Conte non ha fatto sconti alla squadra”

L’edizione odierna de “Il Mattino” si sofferma sulla gara che il Napoli giocherà giovedi contro il Palermo in Coppa Italia

Subito in campo per una settimana «atipica» in casa Napoli. Giovedì sera c’è la Coppa Italia, arriva il Palermo al Maradona e Conte non ha fatto sconti alla squadra. Gli azzurri si sono ritrovati ieri mattina a Castel Volturno per riprendere la preparazione dopo la sfida di sabato pomeriggio allo Stadium contro la Juventus. Unico assente, Alex Meret alle prese con l’infortunio all’adduttore. Per il resto, gruppo al completo con il tecnico che ha fatto svolgere ai giocatori impegnati contro la Vecchia Signora una seduta defaticante, mentre al resto della squadra è stato riservato un lavoro più intenso.

Contro i rosanero, nella gara a eliminazione diretta (in caso di parità si va direttamente ai rigori) valida per i sedicesimi di finale della competizione tricolore, il tecnico azzurro potrebbe fare un po’ di turnover in tutti i reparti. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Gilmour in cabina di regia, mentre in attacco è possibile vedere Neres con la maglia da titolare. Attenzione anche alla difesa, dove c’è attesa per vedere all’opera il giovane Rafa Marin. Scontata invece la presenza tra i pali di Elia Caprile, che avrebbe sostituito comunque Meret. In caso di passaggio del turno, il Napoli incontrerebbe la Lazio agli ottavi a inizio dicembre.