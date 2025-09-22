Palermo, calendario di fuoco: arriva un nuovo filotto di big match

PALERMO – La Serie B è da sempre un campionato imprevedibile, ma quest’anno lo è ancor di più. Dopo quattro giornate, in testa ci sono tre squadre a quota dieci punti: Palermo, Modena e Cesena. Un terzetto che, come evidenzia Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, non va assolutamente sottovalutato, perché composto da formazioni con gamba, qualità e allenatori di valore.

Mentre le favorite annunciate stentano – il Monza insegue a 7 punti, Venezia fermo a 5, Empoli a 4, Spezia a 2 e Bari addirittura a 1 – il Palermo ha confermato di saper gestire le pressioni da protagonista. «Partire come favoriti non è mai semplice», scrive Luigi Butera sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolineando come i rosanero siano stati capaci di rimanere sempre sul pezzo, dimostrando solidità e continuità.

La vittoria contro il Bari, osserva ancora Luigi Butera per il Giornale di Sicilia, è stata una prova di forza totale: atteggiamento, gioco e convinzione hanno permesso al Palermo di imporsi contro una diretta concorrente con ambizioni di Serie A. Non si tratta soltanto del calendario favorevole – con tre partite già disputate al “Barbera” – ma della capacità di Inzaghi di rendere la squadra una realtà concreta anche lontano da casa, come dimostrato sul difficile campo del Südtirol.

Il cammino è ancora lungo, una maratona che si deciderà sugli strappi finali. Intanto, però, il Palermo ha tracciato la strada. Domani ci sarà la trasferta di Coppa Italia a Udine, con turnover inevitabile, ma l’obiettivo resta confermare la crescita. Poi, come ricorda Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il calendario riserverà un tour de force con Cesena, Venezia, Spezia e, dopo la sosta, il Modena. Superare questo filotto con risultati positivi darebbe ai rosanero una spinta ulteriore in chiave promozione.