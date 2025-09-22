Palermo, Inzaghi punta sul gruppo: turnover in Coppa Italia contro l’Udinese

PALERMO – «Insieme», accompagnato da un cuore e dal gesto simbolico di un abbraccio collettivo. È questa l’immagine scelta da Pippo Inzaghi per celebrare sui social la vittoria casalinga sul Bari. Uno scatto che, come sottolinea Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, racchiude il segreto della partenza sprint dei rosanero: il noi che prevale sull’io.

Il tecnico ha creato un’empatia evidente con la squadra e il convincente successo contro la formazione di Caserta lo dimostra. Ma il pensiero di Inzaghi è già rivolto alla trasferta in Friuli, dove domani il Palermo sfiderà l’Udinese nei sedicesimi di Coppa Italia. Come spiega ancora Antonio La Rosa per il Corriere dello Sport, la sfida sarà l’occasione per dare spazio a chi finora ha avuto meno minuti.

Il turnover sarà ampio, anche in vista del big match di sabato a Cesena in campionato. L’allenatore, racconta Antonio La Rosa nel Corriere dello Sport, non concepisce una formazione titolare fissa: tutti sono utili alla causa e tutti meritano l’opportunità di dimostrare il proprio valore. Non è escluso che Brunori, Pohjanpalo, Segre e Ranocchia partano dalla panchina, pronti a diventare “carte” decisive a gara in corso.

Non si tratterà comunque di un Palermo B. Giocatori come Diakité, Peda, Gomes e Le Douaron hanno già dimostrato di essere protagonisti di questo avvio di stagione e partiranno titolari. Conferme possibili per Joronen e Palumbo, mentre a destra sarà ballottaggio tra Pierozzi e Gyasi. Tra i convocati figura anche il nuovo arrivato Bereszynski, che vestirà la maglia numero 19. Come ribadisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’obiettivo è chiaro: dare linfa a tutto il gruppo e consolidare l’idea di squadra che Inzaghi ha già impresso.