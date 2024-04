Palermo-Sampdoria, Mignani: «Essere in vantaggio non significa difendere la propria porta»

Nel postpartita di Palermo-Sampdoria, match della 32esima giornata di Serie B terminato 2 a 2, il tecnico Michele Mignani è intervenuto in conferenza stampa:

«Anche se comincio ad essere grande di età, è un’emozione sedersi sulla panchina del Palermo in una partita come questa e contro una squadra importante. L’emozione finisce quando entri in campo. Partecipo sempre al riscaldamento, magari ci diciamo le ultime cose. È una cosa che faccio sempre. Alla squadra a fine primo tempo ho detto che non ero completamente soddisfatto, essere in vantaggio non significa difendere la propria porta. I ragazzi, tolti i primi 15’ del secondo tempo, hanno fatto cosa ho chiesto e hanno provato a vincere »