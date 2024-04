Palermo-Sampdoria, Mignani: «Cambio modulo? Vedremo. Non ci sono già maglie assegnate»

Nel postpartita di Palermo-Sampdoria, match della 32esima giornata di Serie B terminato 2 a 2, il tecnico Michele Mignani è intervenuto in conferenza stampa:

«Due punti persi oggi? Difficile dirlo, dal mio punto di vista la squadra è andata in crescita e si è tolta delle paure, cercando di vincerla nel finale. Non abbiamo concesso grandi occasioni agli avversari. Sono contento della fase di non possesso. La Samp dà ampiezza e ti mette in difficoltà e allungano la linea. Il modulo migliore per affrontarli era mettersi a 5. Un cambio di modulo con tutta la squadra a disposizione? Vedremo, oggi non è il momento di parlarne, ne perdiamo due per squalifica, mi è piaciuto l’ordine e i ragazzi hanno fatto cos agli avevo chiesto. Sostituiremo Lucioni e Di Mariano, voglio che passi il messaggio che non ci sono già maglie assegnate».