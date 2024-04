Palermo-Sampdoria, Mancuso: «Col mister abbiamo avuto poco tempo per preparare la gara»

Nel postpartita di Palermo-Sampdoria, match della 32esima giornata di Serie B terminato 2 a 2, Leonardo Mancuso è intervenuto in conferenza stampa:

«Con il mister abbiamo avuto poco tempo per preparare la gara. Ha lavorato sui concetti basi, ma erano pochi i giorni. Ci sarà tempo per conoscerci e e capire cosa chiede. C’era poco tempo per trovare cose nuove . Il mister ha lavorato sulla compattezza di squadra e non poteva fare grandi cose. Il mister ha provato diverse soluzioni e oggi ho saputo che avrei giocato»