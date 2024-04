Palermo-Sampdoria, Mancuso: «Felice per il gol. Con due attaccanti è più facile trovare spazio»

Nel postpartita di Palermo-Sampdoria, match della 32esima giornata di Serie B terminato 2 a 2, Leonardo Mancuso è intervenuto in conferenza stampa:

«Sono felice per il gol, mancava da un po’ così come mancava giocare da titolare. Per questo sono contento. Perché non giocavo titolare? Con due attaccanti è più facile trovare spazio rispetto a prima quando si giocava con una sola punta, ma io ho sempre cercato di smentirmi importante. Oggi sono stato bravo a farmi trovare pronto e spero di confinare così »