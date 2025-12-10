Palermo, verso la Sampdoria: Gyasi accelera
Come riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo prosegue la marcia di preparazione verso la sfida di venerdì contro la Sampdoria, con un Barbera già pronto a colorarsi di rosanero: «quasi seimila biglietti venduti» e un totale di 21.453 presenze considerando gli abbonati.
Nel resoconto di Salvatore Orifici pubblicato sul Giornale di Sicilia, i riflettori restano puntati su Gyasi, vicino al rientro. L’esterno avrebbe potuto essere convocato già per Empoli, e stavolta Inzaghi spera davvero di poterlo inserire nella lista in vista del delicato incrocio con i blucerchiati.
Palermo, ritorno importante a Torretta: Gyasi torna in gruppo. Bani scherza: «È tornato!»
Parallelamente arrivano le decisioni del giudice sportivo, illustrate da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia: squalifica di tre giornate per Charlys (Reggiana) e un turno per Meroni (Bari), Olzer (Pescara), Parodi (Entella), Fusi (Padova) e Cassata (Spezia). Stop anche per l’allenatore del Bari, Vivarini.
Infine, come evidenziato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, è stata richiesta una relazione aggiuntiva sulla gara Avellino–Venezia, dopo la denuncia di presunti cori razzisti rivolti all’attaccante lagunare Yeboah.