Palermo, tabù infranto: a Empoli la prima vittoria contro una big

Come ricorda Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la classifica della Serie B dopo quindici giornate racconta una storia nuova per il Palermo. Frosinone, Monza, Cesena, Venezia, Modena, Catanzaro ed Empoli: sembrerebbe quasi una filastrocca, ma sono semplicemente le squadre che occupano le zone alte della graduatoria. E fino a pochi giorni fa, il Palermo non era riuscito a batterne neanche una.

Nel suo approfondimento sulle pagine del quotidiano, Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia sottolinea come la situazione si sia capovolta grazie alla vittoria del Castellani. Un successo pesante non solo per la classifica, ma per ciò che rappresenta: la prima vittoria stagionale contro una formazione stabilmente nelle prime otto.

Prima dell’1-3 di Empoli, il bilancio contro le big era infatti deficitario: solo quattro punti in sei partite, frutto dei pareggi interni con Frosinone, Venezia e Modena e della sconfitta al Barbera contro il Monza. In trasferta, era arrivato un pari a Cesena e il ko contro il Catanzaro. Numeri che, come osserva ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, avevano rallentato la corsa rosanero nelle settimane più complicate.

A Empoli si è rotto lo schema, e il Palermo ha finalmente dimostrato di poter competere e vincere anche contro le squadre che occupano il piano nobile del campionato. Un segnale forte, che ora va confermato. Come ribadisce Salvatore Orifici sulle pagine del Giornale di Sicilia, «serve continuità» per trasformare la svolta in un vero cambio di passo.