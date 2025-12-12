Giornale di Sicilia: “Palermo, con la Samp serve un’altra prova di forza”

Rosanero sulle ali dell’entusiasmo dopo due vittorie di fila: con la Samp l’obiettivo è il tris e l’assalto alle prime posizioni.

Il sogno di spiccare il volo e la consapevolezza di non poter più guardare indietro. Il Palermo affronta la Sampdoria con uno stato d’animo diverso rispetto a poche settimane fa, forte di due vittorie consecutive e di un entusiasmo ritrovato. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, è ancora presto per sbirciare la classifica, ma quel possibile -2 dalla vetta in caso di successo intriga e non poco l’ambiente rosanero.

Le prove convincenti contro Carrarese ed Empoli hanno restituito fiducia e serenità, ma guai a sottovalutare l’avversario. La Sampdoria, nonostante il penultimo posto, ha vinto due delle ultime tre partite e ha riacceso le proprie speranze di salvezza. Un dettaglio che, come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, impone massima concentrazione.

Il Palermo arriva alla sfida sulle ali dell’entusiasmo e con la sensazione di essersi lasciato alle spalle le imperfezioni del mese precedente, in cui era arrivata una sola vittoria tra l’ottava e la tredicesima giornata. Davanti c’è un Pohjanpalo versione deluxe, autore di sei gol negli ultimi 270 minuti; dietro Bani è sempre più leader e Joronen una garanzia tra i pali. In mezzo Segre assicura gol e assist, mentre sulle fasce la spinta di Pierozzi e Augello continua a essere determinante. Una crescita evidente, evidenziata anche dal Giornale di Sicilia nell’analisi firmata da Alessandro Arena.

Ora però sulla strada dei rosa c’è una delle bestie nere recenti. Il Palermo non ha battuto la Sampdoria nelle ultime quattro sfide di campionato, eccezion fatta per il 2-0 dei play-off del maggio 2024. Per lanciare l’assalto alla vetta, come ribadisce il Giornale di Sicilia, l’unico risultato possibile è la vittoria.

Dal suo arrivo in panchina a giugno, Inzaghi ha già sfatato diversi tabù e ora punta a un altro: il terzo successo consecutivo, che al Palermo manca dal febbraio 2024. Al Barbera i rosanero hanno sempre vinto contro squadre dal settimo posto in giù, offrendo prestazioni offensive di alto livello: due gol contro Reggiana e Bari, cinque contro Pescara e Carrarese. Il messaggio è chiaro, come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia: non basta accontentarsi, bisogna accelerare.

Sul fronte delle scelte, Inzaghi sembra orientato a confermare l’undici visto al Castellani. Joronen tra i pali, difesa con Bani e Ceccaroni e Bereszynski favorito, Pierozzi e Augello sulle corsie, Segre e Ranocchia in mezzo. Palumbo è confermatissimo sulla trequarti, con Le Douaron favorito su Vasic per affiancarlo. Davanti il totem Pohjanpalo, già in doppia cifra e con quattro gol segnati alla Samp in carriera. Brunori, invece, va verso l’ennesima panchina: pochi minuti nelle ultime gare, ma una squadra che al momento non sembra risentirne.