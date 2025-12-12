Giornale di Sicilia: “Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni: Inzaghi conferma il 3-4-2-1”

Il Palermo si avvicina alla sfida con la Sampdoria senza stravolgere le proprie certezze. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, Inzaghi è orientato a confermare il 3-4-2-1 che ha garantito equilibrio e incisività nelle ultime uscite.

Davanti a Joronen, linea difensiva composta da Bereszynski, Bani e Ceccaroni, con Pierozzi e Augello a presidiare le corsie. In mezzo al campo agiranno Segre e Ranocchia, mentre sulla trequarti spazio ancora a Palumbo e Le Douaron, chiamati a supportare l’unica punta Pohjanpalo. Una scelta di continuità che, come evidenzia il Giornale di Sicilia, riflette la volontà dell’allenatore di insistere su un undici che ha dato risposte convincenti.

Tutti disponibili per Inzaghi, che può contare anche su una panchina profonda. Tra i convocati figurano infatti Gyasi, Brunori e Corona, opzioni utili a gara in corso. Nessuno squalificato per i rosanero, come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia.

Sul fronte Sampdoria, Gregucci dovrebbe schierare i blucerchiati con il 3-5-2. Davanti a Ghidotti, difesa composta da Vulikić, Hadzikadunic e Venuti. In mezzo al campo spazio a Ricci, Conti e Henderson, con Depaoli e Ioannou sugli esterni. In avanti il tandem formato da Coda e Pafundi, con Barak pronto a subentrare. Una Samp compatta, nonostante le assenze, come riporta il Giornale di Sicilia nell’analisi delle scelte tecniche.

Calcio d’inizio fissato alle 20.30 allo stadio “Renzo Barbera”. Dirigerà l’incontro Pezzuto di Lecce, con diretta televisiva su Dazn e Amazon Prime. Un match che, come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia, può incidere in maniera significativa sulla corsa del Palermo nelle zone alte della classifica.

Probabili formazioni

Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

Sampdoria (3-5-2)

Ghidotti; Vulikić, Hadzikadunic, Venuti; Depaoli, Ricci, Conti, Henderson, Ioannou; Pafundi, Coda.

Allenatore: Gregucci.