Palermo, sei finali per la Serie A: calendario durissimo nel rush decisivo

I rosanero a -4 dal secondo posto e con sei giornate ancora da giocare: tra scontri diretti e trasferte insidiose, il finale di stagione può cambiare tutto.

Se c’è un momento per non sbagliare, è questo. Il Palermo entra nel rush finale della Serie B con sei partite che valgono una stagione intera. La squadra di Inzaghi è ancora in corsa per la promozione diretta, ma il calendario è il più complicato tra le rivali: scontri diretti, trasferte delicate e margine d’errore ridotto al minimo. La Serie A non è lontana, ma ora serve un finale perfetto.

Il campionato di Serie BKT 2025/26 entra nella sua fase più calda, con quattro squadre al vertice pronte a darsi battaglia per la promozione in Serie A. Venezia, Monza, Frosinone e Palermo continuano a sfidarsi a suon di vittorie, collezionando punti con continuità. Una stagione atipica per il campionato cadetto, ancora tutta da scrivere. Con sei giornate ancora da disputare, il campionato è più aperto che mai.





SEI FINALI PER LA SERIE A: IL PALERMO NON PUÒ PIÙ SBAGLIARE

I rosanero arrivano al rush finale con 61 punti in classifica, a -4 dal secondo posto occupato da Monza e Frosinone. In vetta c’è il Venezia, a quota 68, reduce da un filotto di 8 risultati utili consecutivi. Per il Palermo la distanza dalla promozione diretta non è ancora incolmabile, ma servirà un finale quasi perfetto. Non sempre brillanti, ma spesso concreti, gli uomini di Inzaghi sono riusciti a restare agganciati al treno delle prime posizioni, dimostrando di essere una squadra solida in difesa e cinica nei momenti chiave.

Dopo i passi falsi contro Monza e Juve Stabia, i rosanero sono riusciti a ritrovare i tre punti nella trasferta di Padova, con una vittoria maturata nel finale che potrebbe rappresentare una svolta anche sul piano mentale. Il vero banco di prova per i siciliani arriverà nelle ultime sei giornate, tra scontri diretti e trasferte insidiose. Gli uomini di Filippo Inzaghi dovranno dimostrare continuità, soprattutto contro le dirette concorrenti, affrontando ogni partita come una finale.

RUSH FINALE INSIDIOSO: IL PALERMO AFFRONTA IL CALENDARIO PIÙ DIFFICILE

Il calendario dei rosanero è senza dubbio il più impegnativo tra le squadre di vertice. Il Palermo sarà atteso da tre scontri diretti: due in trasferta, contro Frosinone e Venezia, e uno al “Barbera” contro il Catanzaro. Completano il quadro le sfide casalinghe con Avellino e Cesena, oltre alla trasferta del 25 aprile a Reggio Emilia contro la Reggiana. Proprio gli scontri al vertice saranno decisivi e potrebbero ridefinire la classifica nel giro di pochi giorni.

Il Venezia, capolista, sembra aver trovato una solidità impressionante dal punto di vista difensivo, subendo appena 2 gol nelle ultime 5 partite. Periodo più complicato invece per il Monza, che nelle ultime 4 sfide ha raccolto soltanto 5 punti. I brianzoli, però, godono di un’ampia profondità della rosa, che rappresenta una delle loro armi chiave in questo rush finale. Infine, il Frosinone, outsider del campionato, ha costruito le sue fortune grazie a costanza ed equilibrio tattico. Tuttavia, anche le dirette concorrenti avranno impegni tutt’altro che semplici e basterà un passo falso per riaprire completamente i giochi.

Se c’è un momento per colpire, è questo. Il Palermo non è la squadra più spettacolare del campionato, ma potrebbe essere la più pronta mentalmente. E spesso, in Serie B, è proprio questo a fare la differenza. La Serie A non è più un sogno lontano: è lì, a sei partite di distanza.

Giornata

33ª giornata

Palermo – Avellino

Venezia – Juve Stabia

Frosinone – Padova

Catanzaro – Monza

34ª giornata

Frosinone – Palermo

Virtus Entella – Venezia

Monza – Bari

35ª giornata

Palermo – Cesena

Bari – Venezia

Modena – Frosinone

Sampdoria – Monza

36ª giornata

Reggiana – Palermo

Venezia – Empoli

Frosinone – Carrarese

Monza – Modena

37ª giornata

Palermo – Catanzaro

Spezia – Venezia

Juve Stabia – Frosinone

Mantova – Monza

38ª giornata

Venezia – Palermo

Frosinone – Mantova

Monza – Empoli