Palermo, lavoro tattico e partitella: Inzaghi prepara il rush finale

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Prosegue la preparazione del Palermo in vista dei prossimi impegni di campionato. La squadra guidata da Filippo Inzaghi è scesa in campo oggi pomeriggio per una nuova seduta al CFA, continuando a lavorare con intensità in questa fase decisiva della stagione.

Dopo una prima fase dedicata al riscaldamento, i rosanero hanno svolto una partitella 10 contro 10 a metà campo, utile per mantenere alto il ritmo e affinare i meccanismi di gioco.


La seduta si è poi conclusa con un’esercitazione specifica su cross e conclusioni in porta, con l’obiettivo di migliorare la finalizzazione e la precisione negli ultimi metri.

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