Avellino, Palmiero: «Contro il Palermo dare il 100% potrebbe non bastare»

In vista del match contro il Palermo, il centrocampista dell’Avellino, Luca Palmiero, è intervenuto ai microfoni di “Radio Punto Nuovo” per commentare il momento dei biancoverdi, in ripresa dopo l’arrivo di mister Ballardini.

«Ora si va a Palermo, una squadra forte – ha dichiarato Palmiero – sono a pochi punti dalla promozione diretta ma tutte le partite di serie B va giocata, noi dovremo mettere in campo quello che ci ha permesso di fare punti fin qui se non di più, ma potrebbe non bastare dare il 100%»





Il centrocampista ha poi spiegato l’apporto che mister Ballardini ha dato alla squadra: «Ci ha portato sicuramente tranquillità in un momento delicato di classifica, si stava andando verso una direzione sbagliata visto il percorso fatto fino a quel momento»

E sul tecnico, ha inoltre aggiunto: «E’ sempre stato molto chiaro, pratico, fa un calcio basato sull’aggressività, sulla versatilità, ci ha dato indicazioni utili e delle linee guida da seguire. Ci ha dato compattezza e serenità e infatti abbiamo preso meno gol nelle ultime partite. Gli allenamenti sono brevi ma molto intensi»

L’Avellino arriva in un ottimo momento di forma al match contro il Palermo, e Palmiero lo ribadisce: « Il gruppo sta bene dopo aver fatto questo filotto di risultati, si riesce a lavorare con più serenità ma anche nei momenti difficili non abbiamo mai smesso di crederci»

Infine, uno sguardo alla sfida persa in casa della Sampdoria: «Abbiamo giocato contro una squadra forte nei singoli, è in una posizione di classifica difficile ma ha giocatori tecnici in tutti i ruoli. Loro hanno messo in campo forse forse più cattiveria di noi e questo può essere frutto della stanchezza dopo tre partite in una settimana»