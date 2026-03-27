Avellino, Palmiero: «Contro il Palermo dare il 100% potrebbe non bastare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
csm_palmiero_avellino_19d678de56

In vista del match contro il Palermo, il centrocampista dell’Avellino, Luca Palmiero, è intervenuto ai microfoni di “Radio Punto Nuovo” per commentare il momento dei biancoverdi, in ripresa dopo l’arrivo di mister Ballardini.

«Ora si va a Palermo, una squadra forte – ha dichiarato Palmiero – sono a pochi punti dalla promozione diretta ma tutte le partite di serie B va giocata, noi dovremo mettere in campo quello che ci ha permesso di fare punti fin qui se non di più, ma potrebbe non bastare dare il 100%»


Il centrocampista ha poi spiegato l’apporto che mister Ballardini ha dato alla squadra: «Ci ha portato sicuramente tranquillità in un momento delicato di classifica, si stava andando verso una direzione sbagliata visto il percorso fatto fino a quel momento»

E sul tecnico, ha inoltre aggiunto: «E’ sempre stato molto chiaro, pratico, fa un calcio basato sull’aggressività, sulla versatilità, ci ha dato indicazioni utili e delle linee guida da seguire. Ci ha dato compattezza e serenità e infatti abbiamo preso meno gol nelle ultime partite. Gli allenamenti sono brevi ma molto intensi»

L’Avellino arriva in un ottimo momento di forma al match contro il Palermo, e Palmiero lo ribadisce: « Il gruppo sta bene dopo aver fatto questo filotto di risultati, si riesce a lavorare con più serenità ma anche nei momenti difficili non abbiamo mai smesso di crederci»

Infine, uno sguardo alla sfida persa in casa della Sampdoria: «Abbiamo giocato contro una squadra forte nei singoli, è in una posizione di classifica difficile ma ha giocatori tecnici in tutti i ruoli. Loro hanno messo in campo forse forse più cattiveria di noi e questo può essere frutto della stanchezza dopo tre partite in una settimana»

Altre notizie

PALERMO MANTOVA INZAGHI

Palermo, sei finali per la Serie A: calendario durissimo nel rush decisivo

Angelo Giambona Marzo 27, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (101)

Palermo, lavoro tattico e partitella: Inzaghi prepara il rush finale

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
PALERMO MANTOVA PEDA

Peda, la forza oltre il limite: «Ho il diabete, mi dissero di smettere. Oggi sogno la A col Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
657701821_1548271330132404_7953416492443561212_n

Palermo, l’omaggio della Curva Nord a Ferrara: striscione ai funerali dell’ex presidente

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (97)

Juve Stabia, Confente: «Playoff? Crediamo nei sogni, vogliamo andare oltre la salvezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
file3 - 2026-03-27T133749.750

Tegola Frosinone, Raimondo si fa male in Under 21: l’attaccante lascia il ritiro azzurro

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
file2 - 2026-03-27T124438.961

Padova, Banzato sugli ultras: «Non ho capito la scelta di non entrare contro il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
file1 - 2026-03-27T121946.012

Meluso: «Il Palermo è un po’ in ritardo, ma i playoff saranno importantissimi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
Screenshot 2026-03-27 094008

Il Mattino: “Avellino, Ballardini prepara il Palermo: test con la Primavera e difesa sotto accusa”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
Screenshot 2026-03-27 092515

Finlandia, vittoria netta: 2-0 alla Nuova Zelanda. Gol per Pohjanpalo, panchina per Joronen

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
Screenshot 2026-03-27 085750

Tuttosport: “Il Frosinone ci crede. Calendario in aiuto per la A diretta”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
Screenshot 2026-03-27 083845

Nuova Zelanda-Finlandia, Pohjanpalo in gol: il rosanero sblocca l’amichevole (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

csm_palmiero_avellino_19d678de56

Avellino, Palmiero: «Contro il Palermo dare il 100% potrebbe non bastare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
PALERMO MANTOVA INZAGHI

Palermo, sei finali per la Serie A: calendario durissimo nel rush decisivo

Angelo Giambona Marzo 27, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (101)

Palermo, lavoro tattico e partitella: Inzaghi prepara il rush finale

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
PALERMO MANTOVA PEDA

Peda, la forza oltre il limite: «Ho il diabete, mi dissero di smettere. Oggi sogno la A col Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
657701821_1548271330132404_7953416492443561212_n

Palermo, l’omaggio della Curva Nord a Ferrara: striscione ai funerali dell’ex presidente

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026