Palermo, rivoluzione nel settore giovanile: via Farina Del Grosso, arriva Geria

Cambio importante nelle giovanili del Palermo. Come anticipato da Ilovepalermocalcio.com, ci sarà un avvicendamento alla guida del settore giovanile: Francesco Farina lascerà il suo incarico da responsabile, e al suo posto arriverà Giuseppe Geria dal Rimini, tecnico con esperienza specifica nella gestione dei vivai.

Palermo, Farina ai saluti: pronto il nuovo responsabile del settore giovanile

La notizia è stata confermata oggi anche da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, che aggiunge come Geria, in Romagna, ricoprisse un ruolo dirigenziale di più ampio respiro ma con forte specializzazione nell’ambito giovanile. Con lui dovrebbe arrivare anche il nuovo tecnico della Primavera, che non sarà più Del Grosso.

Il rinnovamento rientra nel progetto del City Football Group, intenzionato a potenziare l’intera filiera rosanero. Sempre secondo quanto riportato da Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, si tratta di un ulteriore passo verso una ristrutturazione complessiva dell’area tecnica, in linea con gli obiettivi strategici della nuova proprietà.

Nel frattempo, come riferisce ancora Vannini sul Corriere dello Sport, il team manager Fabio Pinna è stato eletto vicepresidente della neonata associazione di categoria dei team manager professionistici. Un riconoscimento prestigioso per uno dei volti più apprezzati all’interno dell’organigramma del club.